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Şanlıurfa’da azimli bir annenin hikayesi! Oğluyla aynı sıradan mezun oldu

Güncelleme Tarihi:

#Ayşe Sıdıka Baygeldi#Nuri Baygeldi#Harran Üniversitesi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 16, 2026 09:32

Şanlıurfa’da yaşayan iki çocuk annesi 47 yaşındaki Ayşe Sıdıka Baygeldi hayallerinin peşine düştü açık öğretimden ortaokul ve liseyi dereceyle bitirdikten sonra oğluyla üniversite okudu ve aynı sıradan mezun oldu.

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Şanlıurfa'da yaşayan iki çocuk annesi 47 yaşındaki Ayşe Sıdıka Baygeldi, ortaokul ve liseyi kendi imkanlarıyla açık öğretimde dereceyle bitirdi. Anne Baygeldi, daha sonra 20 yıldır hayalini kurduğu üniversite eğitimi için 22 yaşındaki oğlu Nuri Baygeldi ile birlikte sınava girdi. Sınavda başarılı olan anne ve oğlu, sadece HRÜ'deki bölümleri tercih etti. Üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte anne ve oğlu HRÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nü kazandı.

Şanlıurfa’da azimli bir annenin hikayesi Oğluyla aynı sıradan mezun oldu

BÖLÜM BİRİNCİ OLARAK BİTİRDİ

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Aynı sırayı paylaşan anne ve oğlu, başarılı eğitimleri sonrası mezun oldu. 4 yıl oğlu ile aynı sıraya paylaşan anne Baygeldi, bölüm birincisi olarak üniversiteyi bitirmenin sevincini yine oğlu ile yaşadı. Üniversitede düzenlenen törene katılan anne ve oğlu, arkadaşlarıyla kep atarak mezuniyet heyecanı yaşadı.

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Şanlıurfa’da azimli bir annenin hikayesi Oğluyla aynı sıradan mezun oldu


"ANNEMLE BERABER 4 YIL BOYUNCA AYNI SIRAYI PAYLAŞTIK"

Annesi ile mezuniyet sevinci yaşayan Nuri Baygeldi, "Annemle beraber 4 yıl boyunca aynı sırayı paylaştık. Annem bölüm birincisi olarak okulu bitirdi. Bu durumdan dolayı çok mutluyum. 4 yılımızı dirsek çürütmekle geçirdik. Derslere beraber çalıştık, sınavlara beraber girdik. Şimdi mezun oluyoruz. Ben meslek hayatıma bankacılık ya da akademisyenlik olarak devam etmek istiyorum" dedi.

Şanlıurfa’da azimli bir annenin hikayesi Oğluyla aynı sıradan mezun oldu

"BİR ANNEYE NASİP OLACAK EN GÜZEL DUYGUYU YAŞIYORUM"

Anne Ayşe Baygeldi ise "Bir anneye nasip olacak en güzel duyguyu yaşıyorum. Üniversiteyi oğlumla beraber kazandık, birlikte bitiriyoruz. Söylenecek çok şey yok, çok mutluyuz. Kamu yönetimi bölümünü bitirdik. Ben de akademisyen olmak istiyorum" diye konuştu.

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#Ayşe Sıdıka Baygeldi#Nuri Baygeldi#Harran Üniversitesi

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