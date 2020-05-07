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Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA (DHA)
Haber Giriş: 07.05.2020 - 14:31,Son Güncelleme:

Şanlıurfa’da arazi kavgası: 7 yaralı, 8 gözaltı

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Şanlıurfa’da arazi kavgası: 7 yaralı, 8 gözaltı
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Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde akraba 2 aile arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavgada 7 kişi yaralandı, 8 kişi gözaltına alındı.

Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Amca çocukları arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan tartışma, aile yakınlarının da dahil olması ile kısa sürede büyüyerek bıçak, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı güçlükle sonlandırdı. Yaralanan 7 kişi sağlık ekipleri tarafından Viranşehir Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Mahallede güvenlik önlemi alan polis ekipleri ise kavgaya karıştığı belirlenen 8 kişiyi gözaltına aldı.

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