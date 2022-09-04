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Şanlıurfa'da aranan şüpheliyi yakalama operasyonuna katılan polislere çay ve su ikramı

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#ŞANLIURFA#Polis#Mahalle
Şanlıurfada aranan şüpheliyi yakalama operasyonuna katılan polislere çay ve su ikramı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 04, 2022 14:24

Şanlıurfa’da aranma kaydı bulunan Mehmet Korak (33) polislerin kendisini takip ettiğini anlayınca tabanca ile rastgele ateş açarak kaçtı. Gizlendiği evde özel hareket polislerinin de katıldığı operasyonla gözaltına alınan Korak, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Mahalle sakinleri ise, operasyona katılan polislere çay ve soğuk su ikramında bulundu.

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Olay, Onikiker Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Korak sokakta polislerin kendisini takip ettiğini fark edince havaya ateş açarak kaçtı. Bu sırada 3 katlı binanın en üst katındaki evine saklanan Korak için polis, operasyon başlattı. Özel harekat ekiplerinin de katıldığı operasyonda mahallenin giriş çıkışlarını abluka altına alındı. Mehmet Korak yapılan uyarılara rağmen teslim olmayınca ekipler evin kapısını demir levye ile kırarak içeriye girdi. Gözaltına alınan Mehmet Korak, emniyete götürüldü.

ÇAY VE SOĞUK SU SERVİSİ

Yaklaşık 1 saat boyunca hareketli dakikaların yaşanmasına neden olan olay, mahalle sakinleri tarafından film gibi izlendi. Ekipler Korak’ın evinin önünde bir süre daha tedbir amaçlı beklerken, vatandaşlar polislere çay ve soğuk su ikramında bulundu.

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Polislere operasyon sırasında çay ikramında bulunan İbrahim Bulut, "Arkadaşlara çay ikram ediyorum. Bizim namusumuzu bekleyen, vatanımızı, devletimizi koruyan adamlara canımız fedadır" diye konuştu.

Gözaltına alınarak emniyete götürülen Mehmet Korak’ın ise, sorgusunun sürdüğü bildirildi.

Şanlıurfada aranan şüpheliyi yakalama operasyonuna katılan polislere çay ve su ikramı

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#ŞANLIURFA#Polis#Mahalle

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