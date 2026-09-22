×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Şanlıurfa'da alacak-verecek kavgası kanlı bitti: 1'i ağır 9 yaralı

Güncelleme Tarihi:

#Şanlıurfa#Viranşehir#Kavga
Şanlıurfada alacak-verecek kavgası kanlı bitti: 1i ağır 9 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 22, 2026 13:27

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde iki grup arasında alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan taşlı, sopalı kavgada 1’i ağır 9 kişi yaralandı. Kavga, çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Kışla Mahallesi'nde meydana geldi. Alacak-verecek meselesi nedeniyle iki grup arasında tartışma çıktı.

Şanlıurfada alacak-verecek kavgası kanlı bitti: 1i ağır 9 yaralı

Kısa sürede büyüyen tartışma, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada, aralarında kadınların da bulunduğu 9 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Şanlıurfada alacak-verecek kavgası kanlı bitti: 1i ağır 9 yaralı

Yaralılar, ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan bir kişi de buradaki müdahalesinin ardından Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Haberin Devamı

Şanlıurfada alacak-verecek kavgası kanlı bitti: 1i ağır 9 yaralı

Diğer yandan kaza, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Gözden KaçmasınYalova’da cadde ve sokaklar göle döndüYalova’da cadde ve sokaklar göle döndüHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Şanlıurfa#Viranşehir#Kavga

BAKMADAN GEÇME!