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Şanlıurfa'da akrabalar arasında silahlı kavga: 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı

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#Şanlıurfa#Siverek#Silahlı Saldırı
Şanlıurfada akrabalar arasında silahlı kavga: 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 29, 2024 14:36

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

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Kırsal Bayırözü Mahallesi'nde akraba iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada, Ferhat A, Leyla Ö, Fatih D, Kenan A, Muzaffer A, Turan A. ve Ahmet A. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Muzaffer A. ve Turan A. kurtarılamadı.

Olay yeri ve hastanede güvenlik önlemi alan güvenlik güçleri, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.

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#Şanlıurfa#Siverek#Silahlı Saldırı

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