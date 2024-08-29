Şanlıurfa'da akrabalar arasında silahlı kavga: 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı

Haberin Devamı

Kırsal Bayırözü Mahallesi'nde akraba iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada, Ferhat A, Leyla Ö, Fatih D, Kenan A, Muzaffer A, Turan A. ve Ahmet A. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Muzaffer A. ve Turan A. kurtarılamadı.

Olay yeri ve hastanede güvenlik önlemi alan güvenlik güçleri, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.