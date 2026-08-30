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Şanlıurfa'da akraba ailelerin taşlı sopalı kavgası: 1 ölü, 3 yaralı

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#Şanlıurfa#Aile Kavgası#Taşlı Sopalı
Şanlıurfada akraba ailelerin taşlı sopalı kavgası: 1 ölü, 3 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 30, 2026 14:18

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde akraba iki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan taşlı ve sopalı kavgada 24 yaşındaki Yusuf Yıldız hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. İhbar üzerine mahalleye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edilirken, yaralıların tedavisi sürüyor.

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Olay, Haliliye ilçesine bağlı kırsal Şeyhçoban Mahallesi’nde meydana geldi. Akraba iki aile arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, tarafların taş ve sopalarla birbirlerine saldırdığı kavgaya dönüştü.

Kavgada Yusuf Yıldız, Hüseyin Y., Ömer K. ve Caziye G. yaralandı. İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan bazıları ambulanslarla, bazıları da sivil araçlarla kent merkezindeki hastanelere götürüldü. Hastanede tedaviye alınan yaralılardan Yusuf Yıldız, kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavisi sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Şanlıurfa#Aile Kavgası#Taşlı Sopalı

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