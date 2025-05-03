×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Şanlıurfa'da akaryakıt yüklü tanker devrildi!

Güncelleme Tarihi:

#Şanlıurfa#Tanker Kazası#Yangın
Şanlıurfada akaryakıt yüklü tanker devrildi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 03, 2025 15:24

Şanlıurfa'da akaryakıt yüklü tanker şarampole devrildi. Çıkan yangın itfaiye tarafından söndürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haberin Devamı

Kaza, Şanlıurfa-Mardin kara yolu Örencik Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, kent merkezine doğru seyir halinde olan Halil Kayan yönetimindeki 33 CTS 22 plakalı akaryakıt yüklü tanker, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Bu sırada aracın alt bölümünde yangın çıktı. Olayı görenlerin ihbarla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Halil Kayan ambulansla hastaneye kaldırılırken, yangın akaryakıt deposuna sıçramadan söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfada akaryakıt yüklü tanker devrildi


Haberle ilgili daha fazlası:
#Şanlıurfa#Tanker Kazası#Yangın

BAKMADAN GEÇME!