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Şanlıurfa'da ailesinin otomobille aradığı 5 yaşındaki çocuk, bagajdan çıktı

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#Şanlıurfa#Kayıp Çocuk #Otomobil
Şanlıurfada ailesinin otomobille aradığı 5 yaşındaki çocuk, bagajdan çıktı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 16, 2026 09:29

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde yeni aldıkları otomobilin bagajına habersiz girerek kilitli kalan 5 yaşındaki çocuğu otomobille sokaklarda arayan ailesi, gelen sesler üzerine çocuğun bagajda kilitli kaldığını fark etti. Çocuğu çıkartamayan aile, itfaiye ekiplerine haber verdi.

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Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı Seyrantepe Mahallesi'nde yaşandı. Sokakta oyun oynayan 5 yaşındaki P.A., babasının yeni aldığı park halindeki otomobilin bagajına girerek kapağı üzerine kapattı. Yaklaşık 2 saat boyunca çocuktan haber alamayan ailesi, otomobile binerek sokaklarda onu aramaya başladı.

BAGAJDAN SESLER GELİNCE FARK ETTİLER

Bir süre sokaklarda çocuğu arayan aile, gelen sesler üzerine çocuğun bagajda kilitli kaldığını fark etti. Aracı park eden aile bagaj kapağını açamayınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

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Bölgeye giden itfaiye ekipleri, otomobilin arka koltuğunu sökerek bagajdaki çocuğa ulaştı. Sağ salim çıkartılan çocuk ailesine teslim edildi.

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#Şanlıurfa#Kayıp Çocuk #Otomobil

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