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Şanlıurfa’da ağabeyini 14 kurşunla katletti

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#Şanlıurfa#Suruç#Cinayet
Şanlıurfa’da ağabeyini 14 kurşunla katletti
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 11, 2024 11:21

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde Yılmaz D., arazi anlaşmazlığı nedeniyle ağabeyini kurşun yağmuruna tuttu. Toplam 14 merminin isabet ettiği ağabey Deniz D. olay yerinde hayatını kaybederken küçük kardeş ise kaçarak kayıplara karıştı.

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Edinilen bilgiye göre, olay, dün Şanlıurfa’nın Suruç ilçesine bağlı kırsal Yukarı Ataklar Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, Gaziantep’in Şahinbey ilçesine bağlı Vatan Mahallesi'nde yaşayan 38 yaşındaki inşaat işçisi Yılmaz D., Suruç’a giderek aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan kardeşi Mehmet D. ile tartıştı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.

AĞABEYİNİ KURŞUN YAĞMURUNA TUTTU

İddiaya göre, kavga sırasında Mehmet D. tartıştığı ağabeyine kurşun yağdırdı. Toplam 14 merminin isabet ettiği ağabey Deniz D., olay yerinde hayatını kaybederken küçük kardeş ise kaçarak kayıplara karıştı. Mahalleye giden jandarma ekipleri, kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Kardeşlerin paylaşamadıkları için kavga ettiği arazinin ise hazine arazisi olduğu öğrenildi.
Ceset, yapılan incelemenin ardından morga kaldırılırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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#Şanlıurfa#Suruç#Cinayet

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