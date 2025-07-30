×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Şanlıurfa'da acil serviste dehşet anları... Doktor ve güvenlik görevlisini bıçakladı

Güncelleme Tarihi:

#Şanlıurfa#Acil Servis#Bıçaklama
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 30, 2025 21:58

Şanlıurfa'da acil servise giren bir kişi, doktor ve güvenlik görevlisine bıçakla saldırdı. Doktor ve güvenlik görevlisinin yaralandığı, şüphelinin ise gözaltına alındığı olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Haberin Devamı

Olay, akşam saatlerinde Akşemsettin Mahallesinde bulunan Balıklıgöl Devlet Hastanesi Acil Servis’inde meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik sorunları bulunduğu belirtilen İbrahim Halil K., acil servise girdikten sonra girişte bulunan güvenlik görevlisi Harun Polat'a elindeki bıçakla saldırdı.

Güvenlik görevlisini boğazından yaralayan şüpheli daha sonra gürültüyü duyarak dışarı çıkan doktor İsmail Aydoğdu'yu da karın bölgesinden bıçakladı. Hastanedeki polis ve güvenlik görevlileri tarafından etkisiz hale getirilen şüpheli gözaltına alınırken, yaralanan doktor ve güvenlik görevlisi ilk müdahalelerinin ardından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Burada tedaviye altına alınan yaralılardan güvenlik görevlisinin durumun ağır olduğu öğrenildi.

Haberin Devamı

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Şanlıurfa#Acil Servis#Bıçaklama

BAKMADAN GEÇME!