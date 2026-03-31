×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Şanlıurfa'da 9 yaşındaki Ahmet'in kahreden ölümü! Oyun oynarken su dolu çukura düştü

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Mart 31, 2026 12:51

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde evlerinin yakınında oyun oynarken su dolu çukura düşen 9 yaşındaki Ahmet Özlen, hayatını kaybetti.

Haberin Devamı

Olay, sabah saatlerinde Eyyübiye ilçesine bağlı Büyükotluca Mahallesi’nde meydana geldi. Ahmet Özlen, evlerinin yakınında oyun oynadığı sırada dengesini kaybederek su dolu çukura düştü.

Çevredekiler durumu fark edip, hemen 112 Acil çağrı merkezine bildirdi. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye, UMKE ve Jandarma Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, çocuğu bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekibi, Ahmet Özlen'in hayatını kaybettiğini belirledi. Özlen’in cansız bedeni, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
BAKMADAN GEÇME!