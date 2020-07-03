Şanlıurfa'da 65 ev, Sivas'ta 2 köy karantinaya alındı

ŞANLIURFA

Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre kent merkezi ve ilçelerinde yaşayan bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı. Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca vaka görülen kent merkezi ve ilçelerde 65 evde 14 gün karantina tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Öte yandan, kent merkezi ve ilçelerde 49 binada uygulanan karantina ise sona erdi.

SİVAS

Suşehri ilçesine bağlı Akçağıl ve Solak köylerinde koronavirüs vakalarına rastlanması üzerine tedbir uygulamaya konuldu. İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 2 köyde bu geceden itibaren geçerli olmak kaydı ile karantina başlatıldı. Karantinanın süresi ise belirtilmedi.