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Haber Giriş: 01.07.2020 - 00:57,Son Güncelleme:

Şanlıurfa'da 60 eve karantina kararı

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Şanlıurfa'da 60 eve karantina kararı
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Şanlurfa'da koronavirüs vakası görülen kent merkezi ve ilçelerdeki 60 ev karantinaya alındı.

Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre kent merkezi ve ilçelerinde yaşayan bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı. Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca vaka görülen kent merkezi ve ilçelerde 60 evde 14 gün karantina tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Öte yandan, kent merkezi ve ilçelerde 40 binada uygulanan karantina ise sona erdi.

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