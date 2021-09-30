Şanlıurfa’da 6 kişinin yaralandığı kaza kamerada

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Kaza, Şanlıurfa- Akçakale kara yolu üzerinde meydana geldi. Akçakale yönüne giden kimliği öğrenilemeyen sürücü, 19 BC 549 plakalı otomobili ile önüne çıkan kamyonete çarpmamak için manevra yapınca araç kontrolden çıktı.



Sürücüsü şerit değiştirerek karşı yöne geçen otomobil, 2 otomobile çarparak durdu. Kazada otomobillerde bulunan 2'si çocuk 6 kişi yaralandı. Yaralılar, kazayı görenlerin çağırdığı ambulanslarla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.