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Şanlıurfa’da 5.4 büyüklüğünde deprem anı kamerada

Güncelleme Tarihi:

#Deprem#Şanlıurfa#AFAD
Oluşturulma Tarihi: Eylül 24, 2026 11:08

Şanlıurfa’da sabah saatlerinde meydana gelen 5.4 büyüklüğünde deprem kameralara yansırken vatandaşlar büyük korku ve panikle dışarı çıktı.

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Şanlıurfa'da 5.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 10.40'ta merkez üssü Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesi olan 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Sarsıntının derinliği 7.39 kilometre olarak açıklandı. Deprem, çevre illerde de hissedildi.

Şanlıurfa’da 5.4 büyüklüğünde deprem anı kamerada

SARSINTI ANI KAMERADA 

Depremi hisseden vatandaşlar hızla ev ve iş yerlerini terk ederek açık alanlarda toplandı. Şiddetli deprem kameralara yansırken vatandaşlar sokaklara döküldü.

Şanlıurfa’da 5.4 büyüklüğünde deprem anı kamerada

ZEMİN ÇATLADI

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Depremin hissedildiği Diyarbakır’da evlerde ve iş yerlerinde bulunanlar kendilerini dışarı atarken kameralara yansıyan görüntülerde bir noktada zeminin çatladığı görüldü. 

Gaziantep’te ise okul bahçesine inen çocuklar öğretmenler eşliğinde güvenli alanda beklediler ve sakinleşmeye çalıştılar. 

Şanlıurfa’da 5.4 büyüklüğünde deprem anı kamerada

BİNADAN HIZLA ÇIKTILAR

5,4 depremin merkez üssü olan Şanlıurfa’da ise bir binadan vatandaşların hızla çıkması kayda geçti. Depremin başlamasının ardından bina içerisinde olan vatandaşlar çok hızlı bir şekilde dışarı çıktılar ve güvenli bölgeye geçtiler.

VATANDAŞLAR DEPREM ANINI ANLATTI

Vatandaşlardan Adil İpeksever, depremi hissettiklerini ve binadan dışarı çıktıklarını söyledi. İpeksever, "Şiddetli bir deprem hissettik. İster istemez büyük bir korku yaşadık önceki depremleri gördüğümüz için. Çok şükür bir can ve mal kaybı yok. Allah bir daha yaşatmasın." dedi.

Kamil Şiş de depremi hissedenlere geçmiş olsun temennisinde bulunarak, "Depremin şiddetiyle paniğe kapılıp dışarı çıkmaya çalıştık. Herhangi bir yıkım olmadı ama ürkütücü bir sesle bizi korkuttu. Herkes iyi bir sıkıntı yok çok şükür." ifadesini kullandı.

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Şanlıurfa’da 5.4 büyüklüğünde deprem anı kamerada

BÖLGEDEKİ FAY HATLARI

Karaköprü’de yaşanan 5,4 büyüklüğündeki deprem, gözleri bölgedeki fay hatlarına çevirdi. Şanlıurfa ve çevresi, Doğu Anadolu Fay Zonu’nun etkisi altındaki tektonik kuşakta yer alıyor; ancak bölge hakkında daha önce açıklama yapan uzmanlar bölgedeki her sarsıntının doğrudan bu ana hat üzerinde gerçekleşmeyebileceğine dikkat çekiyor.

Güneydoğu Anadolu’daki sismik hareketlilikte, Doğu Anadolu Fayı’nın yanı sıra Ölü Deniz Fay Zonu’nun kuzey uzantıları ile bölgedeki yerel fay sistemleri de kritik rol oynuyor. Arap Levhası ile Anadolu Levhası’nın sıkışmasıyla oluşan ve Türkiye’nin en önemli aktif hatlarından biri olan Doğu Anadolu Fayı; Hatay’dan başlayıp Kahramanmaraş, Adıyaman, Elazığ ve Bingöl’e kadar uzanarak geçmişte de büyük depremlere yol açmıştı.

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Deprem riskinin yalnızca faya olan mesafeyle ölçülemeyeceğini vurgulayan uzmanlar, zemin kalitesi ile yapı stokunun dayanıklılığının hayati önem taşıdığını belirtiyor. Karaköprü sarsıntısının ardından yapılacak teknik çalışmalar, depremin hangi fay yapısıyla tetiklendiğini netleştirecek.

Ölü Deniz Fay Zonu'nun Güzergâhı

Doğu Akdeniz ve Orta Doğu’nun en aktif sistemlerinden biri olan Ölü Deniz Fay Zonu, Afrika ve Arap levhalarının birbirine göre hareketiyle şekilleniyor. Yaklaşık 1000 kilometre uzunluğundaki hat; Kızıldeniz’in kuzeyinden başlayarak Akabe Körfezi, Ölü Deniz, Lübnan ve Suriye üzerinden Türkiye’nin güney sınırına kadar uzanıyor. Özellikle sistemin kuzey uçları Hatay çevresindeki tektonik yapılarla doğrudan bağlantı kuruyor.

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#Deprem#Şanlıurfa#AFAD

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