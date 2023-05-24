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Şanlıurfa'da 4'üncü Kökünü Kurutma Operasyonu; 101 gözaltı

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#ŞANLIURFA#Polis#Narkotik
Şanlıurfada 4üncü Kökünü Kurutma Operasyonu; 101 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 24, 2023 12:21

Şanıurfa'da polis ile jandarmanın uyuşturucu satıcılarına yönelik ortak düzenlediği 4’üncü 'Kökünü Kurutma Operasyonu’nda, 101 şüpheli gözaltına alındı.

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'Torbacı' olarak bilinen uyuşturucu satıcılarına yönelik, 'Kökünü Kurutma Operasyonu-4' düzenlendi. Polis ile jandarmanın ortak düzenlediği operasyona; 1180 personel, 12 hava aracı, 13 narkotik köpek ile 6 bomba arama köpeği katıldı. 101 adrese şafak vakti baskın yapıldı; 101 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 11 kilo 263 gram metamfetamin, 14 kilo 506 gram esrar, 204 captagon hap, 113 gram kokain, 326 gram kenevir tohumu, 163 kilo 450 gram skunk, 12 kilo 654 gram eroin, 1613 ecstasy hap, 5 Kalaşnikof tüfek, 20 ruhsatsız tüfek, 38 ruhsatsız tabanca, 2 bin 266 paket gümrük kaçağı sigara ile 55 kilo kaçak çay ele geçirildi.

'TOPLAM 337 YAKALAMA YAPTIK'

İl Jandarma Komutanı Tuggeneral Mücahit Avkıran ile İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan ile kameraların karşısına geçen Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, operasyona ilişkin bilgi verdi. Vali Ayhan, "İl Emniyet Müdürlüğümüzün ve İl Jandarmamızın gayretleri ile 'Kökünü Kurutma Operasyonu'nun 4'üncüsü bugün şafak vaktinde başlattık. Şüphelilerin yakalanması için 101 ayrı adrese, eş zamanlı olarak operasyonlarımızı gerçekleştirdik. Hamdolsun ki; çok başarılı bir operasyonu daha geride bıraktık. Zaten emniyet ve jandarma ekiplerimiz 2 aydır sahadalar. Bu süreçte toplam 337 yakalama yaptık.

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Şanlıurfada 4üncü Kökünü Kurutma Operasyonu; 101 gözaltı

Bugünkü yaptığımız operasyonda da 101 şüpheli yakalanmış olup, şahıslar hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak ve nakletmek suçundan mevcutlu olarak adli tahkikat başlatılmıştır" dedi. (DHA)

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#ŞANLIURFA#Polis#Narkotik

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