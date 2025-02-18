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Şanlıurfa'da 4 otomobilin karıştığı zincirleme kaza kamerada

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#Şanlıurfa#Trafik Kazası#Zincirleme Kaza
Oluşturulma Tarihi: Şubat 18, 2025 16:08

Şanlıurfa'da, dört otomobilin karıştığı ve 7 kişinin yaralandığı zincirleme kaza, aynı istikamette ilerleyen kamyonun araç kamerasına yansıdı. Çarpmanın ardından arkadan gelen iki otomobilin de kazaya karıştığı ve savruldukları görülüyor.

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Kaza, öğle saatlerinde, Şanlıurfa-Akçakale Çevre Yolu'nda meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, aynı şeritte duran otomobili fark etmeyip çarptı. Bu sırada arkadan gelen 2 otomobil de aynı kazaya karışıp çarpıştı. Hurdaya döndüğü belirtilen araçlardaki 7 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçlardan güçlükle çıkarılan yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Şanlıurfada 4 otomobilin karıştığı zincirleme kaza kamerada

Kaza anı, aynı istikamette hareket halinde olan bir kamyonun araç kamerasına yansıdı. Görüntülerde; yolun sağında ilerleyen kamyonun solundan hızla geçen otomobilin, sol şeritte bekleyen araca çarptığı görülüyor. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Şanlıurfada 4 otomobilin karıştığı zincirleme kaza kamerada

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#Şanlıurfa#Trafik Kazası#Zincirleme Kaza

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