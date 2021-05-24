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Gündem
AA
Haber Giriş: 24.05.2021 - 11:55 | Son Güncelleme:

Şanlıurfa'da 3 kişinin öldüğü kavganın 4 firari şüphelisi yakalandı

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Şanlıurfa'da 3 kişinin öldüğü kavganın 4 firari şüphelisi yakalandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde önceki gün çıkan 3 kişinin öldüğü 6 kişinin de yaralandığı silahlı kavganın firari 4 zanlısı operasyonla yakalandı.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Siverek ilçesinde önceki gün çıkan silahlı kavganın firari şüphelileri A.D, M.D, B.D. ve H.D'nin yakalanması için operasyon başlatıldı.

Şüphelilerin Suriye'ye kaçacaklarına ilişkin istihbarat alan ekipler, yürüttükleri takip sonucu 4 kişiyi Şanlıurfa- Diyarbakır kara yolunda bir aracın içerisinde yanlarındaki kalaşnikof tüfekle yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorguya alındı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde husumetli aileler arasındaki 22 Mayıs Cumartesi günü çıkan silahlı kavgada 3 kişi ölmüş, 6 kişi yaralanmıştı.

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