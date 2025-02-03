×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Şanlıurfa'da 3 kişinin hayatını kaybettiği kazanın yeni görüntüsü ortaya çıktı

Güncelleme Tarihi:

#Şanlıurfa#Kaza#Güvenlik Kamerası
Şanlıurfada 3 kişinin hayatını kaybettiği kazanın yeni görüntüsü ortaya çıktı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 03, 2025 16:29

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde freni boşaldığı öne sürülen kamyonetin, yoldaki araçlara çarpıp, önünde sürüklediği otomobille köprüden uçtuğu kazada hayatını kaybeden 3 kişinin cenazeleri yakınlarına teslim edildi. Kazaya ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Haberin Devamı

Kaza, dün saat 21.30 sıralarında Birecik Köprüsü'nde meydana geldi. Freninin boşaldığı öne sürülen ve sürücüsü öğrenilemeyen 63 EE 815 plakalı kamyonet, yaklaşık bir kilometrelik mesafede bazı araçlara çarpıp önüne aldığı 34 BFG 356 plakalı otomobille birlikte köprüden 15 Temmuz Caddesi'ne uçtu.

Kazada, Ahmet Casım, Müslüm Çakmak ve Ceylan Cilolu hayatını kaybederken, 22 kişi yaralandı. Yaralılardan 8'i taburcu edilirken, 14 kişinin tedavisi ise devam ediyor. Kazada hayatını kaybeden 3 kişinin cenazeleri ise otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından Nizip ve Bozova ilçelerinde toprağa verildi.

Bu arada kazaya ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Birecik Devlet Hastanesi kavşağından ilçe merkezine doğru hızlı ilerleyen kamyonetin önündeki otomobile çarptıktan sonra tekrar yoluna devam ettiği görülüyor.

Haberin Devamı

Kazanın ardından ters dönen otomobildeki kişilerin yardımına çevredekiler koşarken, Birecik Köprüsü’ne ulaşan kamyonetin önündeki otomobille demir bariyerlerden yola uçuyor.

Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor. (DHA)

Haberle ilgili daha fazlası:
#Şanlıurfa#Kaza#Güvenlik Kamerası

BAKMADAN GEÇME!