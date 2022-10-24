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Şanlıurfa'da 3 ev silahla taranmıştı! 14 kişi gözaltına alındı

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#Şanlıurfa#Viranşehir#Gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 24, 2022 16:42

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde 3 evin silahla taranması olayında 14 zanlı gözaltına alındı.

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Edinilen bilgiye göre, olay, önceki gün Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde yaşandı. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından 3 eve ateş açıldı. Olay yerine giden jandarma ekipleri, herhangi bir şüpheli bulamazken yerde 55 adet uzun namlulu silah kartuşu buldu.

Saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişileri belirlemek için çalışma başlatan ekipler, aralarında husumet olan aileler üzerinde yoğunlaştı.

Cumhuriyet Başsavcılığından gerekli izinleri alan ekipler, şüphelilerin evinde arama yapmaya gitti. Jandarma ekipleri gittiği sırada elinde çanta olan M.D. isimli şahsın mısır tarlasına doğru kaçtığını fark etti. Zanlıyı kovalayan ekipler, kıskıvrak yakaladı.

Zanlının mısır tarlasında sakladığı çantayı bulup içerisini kontrol eden ekipler 3 adet kalaşnikof marka uzun namlulu silah, 1 adet tabanca, 6 adet uzun namlulu silah şarjörü, 383 adet mermi ile 1 adet alev gizleyen ele geçirdi.

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Olayla ilgili gözaltına alınan 14 zanlı jandarma karakoluna götürülürken başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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#Şanlıurfa#Viranşehir#Gözaltı

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