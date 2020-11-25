MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriŞanlıurfa'da 20 gündür kayıptı! Fırat Nehri kenarında cesedi bulundu
GeriGündem Şanlıurfa'da 20 gündür kayıptı! Fırat Nehri kenarında cesedi bulundu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Ömer ŞULUL/ ŞANLIURFA (DHA)
Haber Giriş: 25.11.2020 - 17:44 | Son Güncelleme:

Şanlıurfa'da 20 gündür kayıptı! Fırat Nehri kenarında cesedi bulundu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Şanlıurfa'da 20 gündür kayıptı! Fırat Nehri kenarında cesedi bulundu
Abone Olgoogle-news

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde bulunan Fırat Nehri kenarında yabani hayvanlar tarafından vücudunun büyük bölümü parçalanmış ceset bulundu. Cesedin, 5 Kasım'dan bu yana kayıp olarak aranan Muzaffer Öztürk’e (46) ait olduğu belirlendi.

Keskinci Mahallesi yakınlarından geçen Fırat Nehri kenarında öğle saatlerinde parçalanmış bir ceset olduğunu gören vatandaşlar durumu jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine bölgeye giden jandarma ekipleri çevreyi güvenlik şeridine alarak durumu nöbetçi savcıya bildirdi. Cumhuriyet Savcısı yaptığı ilk incelemede cesedin yabani hayvanlar tarafından parçalandığını belirledi. Cesedin üzerinden çıkan kimlik bilgilerinde kişinin Halfeti nüfusuna kayıtlı Almanya doğumlu Muzaffer Öztürk olduğu saptandı. 5 Kasım'dan bu yana kayıp olarak arandığı belirlenen Öztürk’ün cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için morga kaldırıldı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle