MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriŞanlıurfa’da 2 otomobilde toplam 84 kilo esrar ele geçirildi
GeriGündem Şanlıurfa’da 2 otomobilde toplam 84 kilo esrar ele geçirildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA) – 
Haber Giriş: 14.11.2020 - 15:14 | Son Güncelleme:

Şanlıurfa’da 2 otomobilde toplam 84 kilo esrar ele geçirildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Şanlıurfa’da 2 otomobilde toplam 84 kilo esrar ele geçirildi
Abone Olgoogle-news

ŞANLIURFA’da 2 ayrı otomobilde çuvallara gizlenmiş toplam 84 kilogram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyon kapsamında 2 otomobili durdurdu. Otomobillerde nakotik köpekleri ile yapılan aramalarda çuvallar içinde 84 kilogram esrar ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, isimleri açıklanmayan iki sürücüyü gözaltına aldı.

 

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle