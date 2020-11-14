Şanlıurfa’da 2 otomobilde toplam 84 kilo esrar ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyon kapsamında 2 otomobili durdurdu. Otomobillerde nakotik köpekleri ile yapılan aramalarda çuvallar içinde 84 kilogram esrar ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, isimleri açıklanmayan iki sürücüyü gözaltına aldı.