MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriŞanlıurfa'da 2 mahalle karantinaya alındı
GeriGündem Şanlıurfa'da 2 mahalle karantinaya alındı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
AA
Haber Giriş: 04.04.2020 - 19:19,Son Güncelleme:/

Şanlıurfa'da 2 mahalle karantinaya alındı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Şanlıurfa'da 2 mahalle karantinaya alındı
Abone Olgoogle-news

Şanlıurfa merkez ve Suruç ilçesindeki 2 mahalle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya altındı.

İl Hıfzısıhha Kurulunca alınan yeni tedbirler valiliğin internet sitesinden duyuruldu.

Yapılan açıklamaya göre, merkez Eyyübiye ilçesinin Buhara Mahallesi ile Suruç ilçesinin Kırmit Mahallesinde ikamet eden birer kişinin Kovid-19 test sonucu pozitif çıktı.

Bu nedenle söz konusu mahallelerde 14 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verildi.

Karar üzerine giriş ve çıkışa kapatılan 2 mahallede güvenlik güçlerince önlem alındı.

Şanlıurfada 2 mahalle karantinaya alındı

Şanlıurfada 2 mahalle karantinaya alındı

Şanlıurfada 2 mahalle karantinaya alındı

Şanlıurfada 2 mahalle karantinaya alındı

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle