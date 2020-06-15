Şanlıurfa'da 2 mahalle ile 23 bina karantinaya alındı

Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklamada, koronavirüs testleri pozitif çıkan kişilerin yaşadığı merkez Haliliye ilçesi kırsalındaki Susuz ve İncirli mahallelerinin tamamının karantinaya alındığı belirtildi. Koronavirüs testi pozitif çıkan kişilerin yaşadığı; Viranşehir'de 7, Haliliye'de 8, Eyyübiye'de 3, Karaköprü'de 3, Suruç'ta 1 ve Siverek'te 1 binada da karantina uygulaması başlatıldı.

Öte yandan, kentte 1 mahalle ile 5 binada uygulanan karantina ise sona erdirildi.