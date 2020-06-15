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ŞANLIURFA, (DHA)
Haber Giriş: 15.06.2020 - 14:41,Son Güncelleme:

Şanlıurfa'da 2 mahalle ile 23 bina karantinaya alındı

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Şanlıurfa'da 2 mahalle ile 23 bina karantinaya alındı
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ŞANLIURFA'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında 2 mahalle ile farklı noktalardaki 23 bina karantinaya alındı.

Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklamada, koronavirüs testleri pozitif çıkan kişilerin yaşadığı merkez Haliliye ilçesi kırsalındaki Susuz ve İncirli mahallelerinin tamamının karantinaya alındığı belirtildi. Koronavirüs testi pozitif çıkan kişilerin yaşadığı; Viranşehir'de 7, Haliliye'de 8, Eyyübiye'de 3, Karaköprü'de 3, Suruç'ta 1 ve Siverek'te 1 binada da karantina uygulaması başlatıldı.

Öte yandan, kentte 1 mahalle ile 5 binada uygulanan karantina ise sona erdirildi.

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