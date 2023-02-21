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Şanlıurfa’da 2 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı patlamada 3 gözaltı

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#Patlama#Şanlıurfa#Pastane
Şanlıurfa’da 2 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı patlamada 3 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 21, 2023 13:38

Şanlıurfa'da bir iş yerinde meydana gelen 2 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralanmasına neden olan patlamayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

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Bahçelievler Mahallesi'nde 7 katlı binanın girişinde bulunan pastane ve mağazada, dün patlama gerçekleşti. Çevrede korkuya yola açan patlamada Kartal Kurt (14) ile Suriye uyruklu Wadah Aljamaa (27) hayatını kaybetti, 8 kişi vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralıların hastanede tedavisi devam ederken, patlamanın gaz sıkışması sonucu yaşandığı ileri sürüldü.

Şanlıurfa’da 2 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı patlamada 3 gözaltı

Olay yeri inceleme ekiplerince yürütülen soruşturma çerçevesinde 3 şüpheli gözaltına alındı, soruşturma devam ediyor.

Şanlıurfa'da iş yerinde patlama
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#Patlama#Şanlıurfa#Pastane

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