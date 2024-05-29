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Şanlıurfa'da 14 yaşındaki Senem'den 5 gündür haber alınamıyor! Son görüntüsü ortaya çıktı

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#Şanlıurfa#Kayıp Çocuk #Arama Çalışmaları
Şanlıurfada 14 yaşındaki Senemden 5 gündür haber alınamıyor Son görüntüsü ortaya çıktı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 29, 2024 13:39

Şanlıurfa’da, 9'uncu sınıf öğrencisi 14 yaşındaki Senem Han, 5 gündür kayıp. Ekipler yaptıkları incelemede Senem Han'ın evden ayrıldıktan sonra Karşıyaka Mahallesi’nden geçen sulama kanalı çevresinde tek başına yürüdüğü görüntülere ulaştı.

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Şanlıurfa'da Mustafa ve Kendure Han çiftinin 6 çocuğunun 3'üncüsü Senem Han, 24 Mayıs sabah saatlerinde evden çıktıktan sonra geri dönmedi. Aramalarına rağmen kızlarına ulaşamayan aile, polise kayıp ihbarında bulundu.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ

Çalışma başlatan polis, Senem’in bulunması için bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını da incelemeye aldı. Ekipler yaptıkları incelemede Senem’in evden ayrıldıktan sonra Karşıyaka Mahallesi’nden geçen sulama kanalı çevresinde tek başına yürüdüğü görüntülere ulaştı. Ancak Senem, henüz bulunamadı. Han ailesi, kızlarından gelecek iyi haberi bekliyor.

Şanlıurfada 14 yaşındaki Senemden 5 gündür haber alınamıyor Son görüntüsü ortaya çıktı

 

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#Şanlıurfa#Kayıp Çocuk #Arama Çalışmaları

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