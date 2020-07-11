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Gündem
AA
Haber Giriş: 11.07.2020 - 00:48,Son Güncelleme:

Şanlıurfa'da 120 eve corona virüs karantinası

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Şanlıurfa'da 120 eve corona virüs karantinası
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Şanlıurfa'da yeni tip corona virüs tedbirleri kapsamında 120 evde karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ve ilçelerinde yaşayan bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca yeni kararlar alındı. Bu kapsamda Birecik'te 29, Ceylanpınar'da 9, Eyyübiye'de 16, Haliliye'de 18, Harran'da 2, Karaköprü'de 13, Siverek'te 6, Suruç'ta 5 ve Viranşehir ilçesinde 22 ev karantinaya alındı. Kentteki 46 evde uygulanan karantina ise sona erdirildi.

 

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