MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriŞanlıurfa’da 117 kilo 550 gram uyuşturucu ele geçti
GeriGündem Şanlıurfa’da 117 kilo 550 gram uyuşturucu ele geçti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)
Haber Giriş: 01.02.2021 - 15:46 | Son Güncelleme:

Şanlıurfa’da 117 kilo 550 gram uyuşturucu ele geçti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Şanlıurfa’da 117 kilo 550 gram uyuşturucu ele geçti
Abone Olgoogle-news

ŞANLIURFA'da polisin bir otomobil ile TIR'da yaptığı aramada, 117 kilo 550 gram uyuşturucu ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent girişinde oluşturduğu uygulama noktasında şüpheli araçları durdurup arama yaptı. Durdurulan bir otomobil ile TIR'da narkotik köpeği ile yapılan aramada 112 kilo 500 gram esrar ve 5 kilo 50 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan polis, araçlardaki 5 kişiyi gözaltına alarak, emniyete götürdü.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle