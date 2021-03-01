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Gündem
ŞANLIURFA (AA)
Haber Giriş: 01.03.2021 - 11:31 | Son Güncelleme:

Şanlıurfa'da 110 altın sikke ele geçirildi

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Şanlıurfa'da 110 altın sikke ele geçirildi
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Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 110 altın sikke ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, tarihi eser kaçakçılığı yaptığı belirlenen zanlının adresine operasyon düzenledi.
Bizans dönemine ait 110 altın sikke ele geçirilen operasyonda gözaltına alınan şüpheli, sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
Sikkeler ise Şanlıurfa Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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