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Şanlıurfa'da 10 bin personel ile çamur temizliği

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#Şanlıurfa#Sel#Afet
Şanlıurfada 10 bin personel ile çamur temizliği
Oluşturulma Tarihi: Mart 20, 2023 12:44

Şanlıurfa'da 16 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinin ardından 2 bini asker yaklaşık 10 bin personel, çamurla kaplanan kenti temizliyor.

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Kentte 14-15 Mart'ta etkili olan sağanağın ardından Karakoyun, Cavsak, Karaköprü ve Sırrın dereleri taşıp, sele yol açtı. Abide Köprülü Kavşağı alt geçidi ile Veysel Karani, Akabe ve Süleymaniye mahalleleri, selin en çok etkilediği noktalar oldu. Abide Köprülü Kavşağı ile bazı binaların bodrum katlarında 16 kişi, hayatını kaybetti. Felakette ekiplerin yaptığı çalışma ile çok sayıda kişi de kurtarıldı.

Şanlıurfada 10 bin personel ile çamur temizliği

KAYIP TIR ŞOFÖRÜ ARANIYOR

Hilvan-Bozova yolunda aracıyla sele kapılan TIR şoförü Emin Ergün'ün bulunması için ise ekiplerin çalışmaları sürüyor. Ergün'ün son görüldüğü Yalıntaş Mahallesi yakınlarında 90 personel arama çalışması yürütüyor. Ekiplerin çalışmalarına havadan 2 helikopter destek oluyor. Bölgede yürütülen arama çalışmalarını İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Vali Salih Ayhan ile helikopterle takip etti.

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Şanlıurfada 10 bin personel ile çamur temizliği

ABİDE KAVŞAĞI'NDA TOMALI TEMİZLİK

Sel felaketinin ardından 5 kişinin hayatını kaybettiği Abide Köprülü Kavşağı alt geçidinde temizlik çalışmaları da tamamlandı. Çamur tabakasının oluştuğu alt geçit, polis ve jandarmaya ait TOMA'larla temizlendi. Bölgede yürütülen çalışmaları takip eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, alt geçidin peyzaj çalışmalarının ardından trafiğe açılacağını ifade etti.

Şanlıurfada 10 bin personel ile çamur temizliği

Kentte yaklaşık 10 bin personel ve 1687 araç ile selin izleri silinirken, hasar tespit çalışmaları sürüyor. Şu an kadar 3 bin 154 kişinin konut, iş yeri, araç ve muhtelif ev eşyasının zarar gördüğü tespit edildi. Diğer yandan 2 bini asker yaklaşık 10 bin personel, çamura bulanan kentte hummalı çalışmalarını sürdürüyor.

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Şanlıurfada 10 bin personel ile çamur temizliği

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#Şanlıurfa#Sel#Afet

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