Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Şanlıurfa’da 1 kişinin öldüğü 'arazi' kavgasına 3 gözaltı

Güncelleme Tarihi:

#Şanlıurfa#Polis#Gözaltı
Şanlıurfa’da 1 kişinin öldüğü arazi kavgasına 3 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 26, 2022 12:13

Şanlıurfa'da, kuzenler arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan, 1 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığı kavgaya ilişkin 3 kişi gözaltına alındı.

Haberin Devamı

Hacı Bayram Mahallesi'nde dün Güleli ailesinin fertleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında ateşlenen tabancalardan çıkan mermilerin isabet ettiği Mahmut Güleli hayatını kaybetti; Mehmet Güleli, Aziz Güleli ve Ayşe Güleli ise yaralandı. Olayın ardından soruşturma başlatan polis ekipleri, silahlı kavgaya karıştığı belirlenen Aziz Güleli ile oğulları Halil ve Mehmet Güleli'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan baba ve 2 oğlu, çelik yelek giydirilerek zırhlı araçla adliyeye sevk edildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Şanlıurfa#Polis#Gözaltı

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Arkadaşlık sitelerinden ciddi ilişki çıkar mı

BİR SORUDAN FAZLASI | Arkadaşlık sitelerinden ciddi ilişki çıkar mı?

#İlişki
58 yıl önce zaman durdu Tarihe geçen o fotoğrafın hiç bilmediğiniz hikâyesi...

58 yıl önce zaman durdu! Tarihe geçen o fotoğrafın hiç bilmediğiniz hikâyesi...

#Harold Edgerton
İdrar deyip geçmeyin birçok hastalığın habercisi olabilir... Hangi renk tehlikeli

İdrar deyip geçmeyin birçok hastalığın habercisi olabilir... Hangi renk tehlikeli?

#Sağlık

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Arkadaşlık sitelerinden ciddi ilişki çıkar mı

BİR SORUDAN FAZLASI | Arkadaşlık sitelerinden ciddi ilişki çıkar mı?

#İlişki
58 yıl önce zaman durdu Tarihe geçen o fotoğrafın hiç bilmediğiniz hikâyesi...

58 yıl önce zaman durdu! Tarihe geçen o fotoğrafın hiç bilmediğiniz hikâyesi...

#Harold Edgerton
İdrar deyip geçmeyin birçok hastalığın habercisi olabilir... Hangi renk tehlikeli

İdrar deyip geçmeyin birçok hastalığın habercisi olabilir... Hangi renk tehlikeli?

#Sağlık