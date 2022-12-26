Şanlıurfa’da 1 kişinin öldüğü 'arazi' kavgasına 3 gözaltı

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Hacı Bayram Mahallesi'nde dün Güleli ailesinin fertleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında ateşlenen tabancalardan çıkan mermilerin isabet ettiği Mahmut Güleli hayatını kaybetti; Mehmet Güleli, Aziz Güleli ve Ayşe Güleli ise yaralandı. Olayın ardından soruşturma başlatan polis ekipleri, silahlı kavgaya karıştığı belirlenen Aziz Güleli ile oğulları Halil ve Mehmet Güleli'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan baba ve 2 oğlu, çelik yelek giydirilerek zırhlı araçla adliyeye sevk edildi.