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Şafak SAĞ/CEYLANPINAR (Şanlıurfa), (DHA)- AA
Haber Giriş: 22.05.2021 - 09:31 | Son Güncelleme:

Şanlıurfa ve Mardin'de korku dolu anlar! Kum fırtınası hayatı felç etti

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Suriye üzerinden gelen toz fırtınası Şanlıurfa ve Mardin'de etkili oldu. Toz fırtınası nedeniyle zaman zaman görüş mesafesi düştü, sürücüler zor anlar yaşadı.

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  • Şanlıurfa ve Mardinde toz fırtınası etkili oldu
  • Şanlıurfa ve Mardinde toz fırtınası etkili oldu
  • Şanlıurfa ve Mardinde toz fırtınası etkili oldu
  • Şanlıurfa ve Mardinde toz fırtınası etkili oldu
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Şanlıurfa'da akşam saatlerinde güneyden esen rüzgarla Suriye üzerinden gelen toz fırtınası, şehir merkezi ile Akçakale ve Harran ilçelerinde hayatı olumsuz etkiledi.

Toz fırtınası nedeniyle zaman zaman görüş mesafesi düştü, zor anlar yaşayan sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.

Gece saatlerinden itibaren toz fırtınasının etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Şanlıurfa ve Mardinde korku dolu anlar Kum fırtınası hayatı felç etti

CEYLANPINAR'DA GÖKYÜZÜ KIZILA DÖNDÜ

Sınırda yer alan Ceylanpınar'da, akşam saatlerinde Suriye üzerinden gelen toz bulutu, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Toz bulutu ilçeyi kaplarken, gökyüzü de kızıla döndü. Görüş mesafesinin azaldığı ilçede sürücüler, araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. Vatandaşlar toz bulutu nedeniyle nefes almakta zorlanılırken, esnaf ise çareyi iş yerlerini kapatmakta buldu.

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MARDİN'DE DE ETKİLİ OLDU

Mardin'de toz fırtınası hayatı olumsuz etkiliyor.

Toz taşınımı nedeniyle özellikle kent merkezinde ve Suriye sınırındaki bazı ilçelerde zaman zaman görüş mesafesi düştü. Görüş mesafesinin azalması dolayısıyla hareket halindeki araçlar sis farını açtı.

Şanlıurfa ve Mardinde korku dolu anlar Kum fırtınası hayatı felç etti

Hava kalitesinde azalma ve görüş mesafesinde düşme gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda vatandaşları uyaran yetkililer, zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması çağrısında bulundu.

Gece saatlerinden itibaren toz fırtınasının etkisini kaybetmesi bekleniyor.

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