Şanlıurfa ve Kayseri'de kaçak sigara operasyonu

Edinilen bilgiye göre, Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, alkol ve tütün kaçakçılığına yönelik çalışma gerçekleştirdi. Çalışmada bin 320 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

KAYSERİ'DE DE KAÇAK SİGARA OPERASYONU

Edinilen bilgiye göre Kayseri - Malatya karayolu Solaklar Mahallesi'nde KOM Şube Müdürlüğü, Pınarbaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ve Bünyan İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan yol kontrol devriyesi esnasında durdurulan 3 ayrı tırda çay ve tütün tespit köpeğinin tepki vermesi sonucu toplam 640 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.