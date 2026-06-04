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Şanlıurfa ve Bursa’da uyuşturucu operasyonu: 129 şüpheli tutuklandı

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#Uyuşturucu Operasyonu#Şanlıurfa#BURSA
Şanlıurfa ve Bursa’da uyuşturucu operasyonu: 129 şüpheli tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 04, 2026 11:40

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Şanlıurfa ve Bursa’da uyuşturucu madde satıcılarına yönelik Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda 135 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden; 129'u tutuklandı. 6'sı hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı" denildi.

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İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Şanlıurfa ve Bursa’da uyuşturucu madde satıcılarına yönelik Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda 135 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerden; 129'u tutuklandı. 6'sı hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Siverek ve İnegöl Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucu, Şanlıurfa ve Bursa’da; 142 asayiş timi, 25 komando timi ve 6 motorlu asayiş timi olmak üzere toplam 900 Jandarma personeli ve 10 özel eğitimli narkotik arama köpeğinin katılımıyla operasyonlar düzenlendi.

Güvenlik güçlerimizin etkin operasyonları ve toplumumuzun desteğiyle; gençlerimizin geleceğini hedef alan zehir tacirlerine karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Kahraman Jandarmamızı, Daire Başkanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."

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#Uyuşturucu Operasyonu#Şanlıurfa#BURSA

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