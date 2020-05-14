MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriŞanlıurfa Valisi: PTT’deki yoğunluğun önüne geçemiyoruz
GeriGündem Şanlıurfa Valisi: PTT’deki yoğunluğun önüne geçemiyoruz
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
DHA
Haber Giriş: 14.05.2020 - 16:46,Son Güncelleme:

Şanlıurfa Valisi: PTT’deki yoğunluğun önüne geçemiyoruz

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, kentte 1,5 milyon kişinin yardım aldığını belirterek, "PTT gişelerinde 22 personel yaklaşık 5 bin işlem yapıyor. Günde 300 bin kişi kuyrukta bulunuyor. Bu yoğunluğun önüne geçemiyoruz” dedi.

Şanlıurfa’da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca ihtiyaç sahiplerine yapılan bin liralık nakdi yardım ve diğer işlemleri gerçekleştirmek için PTT şubesine dönüştürülen Gazi Ortaokulu'na gelenler, sosyal mesafe kuralına uymadan uzun kuyruk oluşturdu. Kalabalıkta dip dibe sıranın kendisine gelmesini bekleyenler, polis ve görevlilerin sosyal mesafe uyarısına da aldırış etmedi.

Şanlıurfa Valisi: PTT’deki yoğunluğun önüne geçemiyoruz

VALİ İNCELEMEDE BULUNDU

Koronavirüs salgınına davetiye çıkaran görüntülerin yaşandığı okullarda incelemede bulunan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, yoğunluğu azaltmak adına PTT’den takviye personel talep ettiklerini söyledi. Kuyrukta bulunanların çoğunluğunun elektrik faturası yatırmak için beklediğini ifade eden Vali Erin, şöyle dedi:

Şanlıurfa Valisi: PTT’deki yoğunluğun önüne geçemiyoruz

“Koronavirüs salgınının ülkemizde ve Şanlıurfa’da görülmeye başlamasıyla birlikte bütün tedbirlerimizi aldık. Ancak Türkiye’nin en kalabalık şehirlerinden biri olan ve nüfusu Suriyelilerle birlikte 2,5 milyona tekabül eden kentimizde yaklaşık 1,5 milyon dar gelirli ailelerimiz bulunmaktadır. Bunlar yardım almak ve en önemlisi DEDAŞ faturalarında gecikme ve faizlerinin işlenmemesi, elektriklerinin kesilmemesi için kuyruklata bekleyen vatandaşlarımız bulunmaktadır. Pandemi sürecinde bunların borçlarının ertelenmesi ve taksitlere bölünmesi için ilgili bakanlıklarla ve DEDAŞ yetkilileriyle yaptığımız görüşmelerde bir sonuç alamadık. Her gün 300 bin civarında vatandaşımız işlem yapmak veya yardım almak için kuyrukta ve çarşılarda bulunuyor. PTT’de yaşanan yoğunluğun azaltılması için okulları faaliyette koyduk ancak bu da sorunu çözmedi. Fazla personel isteğimizle PTT şubelerinde görevli sayısı 22'ye çıkarıldı ve günde 5 bin işlem yapılıyor. Yine kolluk kuvvet sayımızın yetersizliği nedeniyle yaşanan bu yoğunluğu çözme aşamasında zorlanıyoruz.”

Şanlıurfa Valisi: PTT’deki yoğunluğun önüne geçemiyoruz

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle