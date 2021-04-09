Şanlıurfa Posta Kodu kaçtır? Şanlıurfa ili ve ilçelerinin Posta Kodları
Posta kodları kargo hizmetlerini ve kargo dağıtım sistemini düzenleyen 5 haneli numaralardır. Ülkemizdeki illerin her birinin posta kodu bir diğerinden farklıdır. Şanlıurfa ilinin posta kodu nedir? Şanlıurfa ilindeki ilçelerin posta kodları nelerdir? İşte Şanlıurfa posta kodları ile ilgili merak edilen her şey.
Posta kodlarında bulunan ilk 2 hane il plaka koduyla aynıdır. İllere göre ayrılan postaların dağıtımı sondaki 3 haneye bakılarak ilçelere ayrıştırılarak yapılır.
Şanlıurfa İlinin Posta Kodu Nedir?
Kargo dağıtım sisteminde kullanılan posta kodları teslimatta büyük kolaylık sağlamaktadır. Kargo dağıtımı ilk olarak posta kodunun ilk 2 hanesine bakılarak yapılır ve illere göre ayrılır. Varış iline ulaşan kargolar posta kodunun son 3 hanesine bakılarak ilçelere göre ayrılır ve teslimat adresine en kısa sürede ulaştırılır. Şanlıurfa ilinin posta kodu 63000’dır.
Şanlıurfa İlindeki İlçelerin Posta Kodları Nelerdir?
Şanlıurfa ilinde 13 ilçe ve 1425 mahalle bulunmaktadır. Şanlıurfa ilindeki ilçelerin posta kodları birbirinden farklıdır. Şanlıurfa ilçelerinin posta kodları il posta kodu olan 63 numarasının yanına gelen 3 haneye göre değişkenlik gösterir. Bu ilçelerin kapsadığı mahallelerde de ilçe posta kodları kullanılmaktadır.
Akçakale - 63500
Birecik - 63420
Bozova - 63850
Ceylanpınar - 63570
Eyyübiye - 63250
Halfeti - 63986
Haliliye - 63050
Harran - 63510
Hilvan - 638900
Karaköprü - 63330
Siverek - 63614
Suruç - 63800
Viranşehir - 63700
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