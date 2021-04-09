Şanlıurfa Posta Kodu kaçtır? Şanlıurfa ili ve ilçelerinin Posta Kodları

Posta kodlarında bulunan ilk 2 hane il plaka koduyla aynıdır. İllere göre ayrılan postaların dağıtımı sondaki 3 haneye bakılarak ilçelere ayrıştırılarak yapılır.

Şanlıurfa İlinin Posta Kodu Nedir?

Kargo dağıtım sisteminde kullanılan posta kodları teslimatta büyük kolaylık sağlamaktadır. Kargo dağıtımı ilk olarak posta kodunun ilk 2 hanesine bakılarak yapılır ve illere göre ayrılır. Varış iline ulaşan kargolar posta kodunun son 3 hanesine bakılarak ilçelere göre ayrılır ve teslimat adresine en kısa sürede ulaştırılır. Şanlıurfa ilinin posta kodu 63000’dır.

Şanlıurfa İlindeki İlçelerin Posta Kodları Nelerdir?

Şanlıurfa ilinde 13 ilçe ve 1425 mahalle bulunmaktadır. Şanlıurfa ilindeki ilçelerin posta kodları birbirinden farklıdır. Şanlıurfa ilçelerinin posta kodları il posta kodu olan 63 numarasının yanına gelen 3 haneye göre değişkenlik gösterir. Bu ilçelerin kapsadığı mahallelerde de ilçe posta kodları kullanılmaktadır.

Akçakale - 63500

Birecik - 63420

Bozova - 63850

Ceylanpınar - 63570

Eyyübiye - 63250

Halfeti - 63986

Haliliye - 63050

Harran - 63510

Hilvan - 638900

Karaköprü - 63330

Siverek - 63614

Suruç - 63800

Viranşehir - 63700

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