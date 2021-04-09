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Haber Giriş: 09.04.2021 - 04:30 | Son Güncelleme:

Şanlıurfa Posta Kodu kaçtır? Şanlıurfa ili ve ilçelerinin Posta Kodları

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Şanlıurfa Posta Kodu kaçtır? Şanlıurfa ili ve ilçelerinin Posta Kodları

Posta kodları kargo hizmetlerini ve kargo dağıtım sistemini düzenleyen 5 haneli numaralardır. Ülkemizdeki illerin her birinin posta kodu bir diğerinden farklıdır. Şanlıurfa ilinin posta kodu nedir? Şanlıurfa ilindeki ilçelerin posta kodları nelerdir? İşte Şanlıurfa posta kodları ile ilgili merak edilen her şey.

Posta kodlarında bulunan ilk 2 hane il plaka koduyla aynıdır. İllere göre ayrılan postaların dağıtımı sondaki 3 haneye bakılarak ilçelere ayrıştırılarak yapılır.

 Şanlıurfa İlinin Posta Kodu Nedir?

 Kargo dağıtım sisteminde kullanılan posta kodları teslimatta büyük kolaylık sağlamaktadır. Kargo dağıtımı ilk olarak posta kodunun ilk 2 hanesine bakılarak yapılır ve illere göre ayrılır. Varış iline ulaşan kargolar posta kodunun son 3 hanesine bakılarak ilçelere göre ayrılır ve teslimat adresine en kısa sürede ulaştırılır. Şanlıurfa ilinin posta kodu 63000’dır.

 Şanlıurfa İlindeki İlçelerin Posta Kodları Nelerdir?

 Şanlıurfa ilinde 13 ilçe ve 1425 mahalle bulunmaktadır. Şanlıurfa ilindeki ilçelerin posta kodları birbirinden farklıdır. Şanlıurfa ilçelerinin posta kodları il posta kodu olan 63 numarasının yanına gelen 3 haneye göre değişkenlik gösterir. Bu ilçelerin kapsadığı mahallelerde de ilçe posta kodları kullanılmaktadır.

 Akçakale - 63500

 Birecik - 63420

 Bozova - 63850

 Ceylanpınar - 63570

 Eyyübiye - 63250

 Halfeti - 63986

 Haliliye - 63050

 Harran - 63510

 Hilvan - 638900

 Karaköprü - 63330

 Siverek - 63614

 Suruç - 63800

 Viranşehir - 63700

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