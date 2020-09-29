Şanlıurfa merkezli telefon dolandırıcılığında 34 tutuklama

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında, Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, telefon dolandırıcılarına yönelik çalışma başlattı. Ekiplerin yaptığı teknik takip ve istihbarat çalışmasıyla şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Şanlıurfa, İstanbul, Eskişehir, Bursa, Antalya, Kırşehir, Batman, Muğla ve Yalova’da eş zamanlı olarak 30 adrese düzenlenen baskında, 49 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, altın, para ve dolandırıcılık olaylarında kullanılan çok sayıda dijital materyale el konuldu. Aradıkları kişileri, kimlik bilgilerinin FETÖ veya PKK terör örgütlerinin eline geçtiği yalanıyla korkutup dolandırdığı belirlenen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Emniyette ifadeleri alınan şüphelilerin 23 ilde 44 ayrı dolandırıcılık olaylarına karıştıkları ve tuzaklarına düşürdükleri vatandaşları 4 milyon 613 bin 750 lira zarara uğrattıkları tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 34’ü tutuklanırken, 15’i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.