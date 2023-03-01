Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Şanlıurfa merkezli 3 ilde 'Kökünü Kurutma' operasyonu: 81 gözaltı

Güncelleme Tarihi:

#ŞANLIURFA#Polis#Suç
Şanlıurfa merkezli 3 ilde Kökünü Kurutma operasyonu: 81 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Mart 01, 2023 16:46

ŞANLIURFA merkezli 3 ilde, jandarmanın uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği ‘Kökünü Kurutma’ operasyonunda 81 kişi gözaltına alındı.

Haberin Devamı

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 'Kökünü Kurutma' operasyonu düzenledi. Şanlıurfa merkezli Gaziantep ve Mersin'de 81 adrese şafak vakti eş zamanlı baskın yapıldı. Özel harekat ekiplerinin de yer aldığı 808 jandarma personelinin katıldığı operasyonda havadan da insansız hava aracıyla görüntü alındı. Eğitimli köpeklerin de kullanıldığı operasyonda, şüphelilere ait bazı evlere, kapıları koçbaşı ile kırılarak girildi. Adreslerde yapılan aramalarda; 12 kilo eroin, 10 kilo esrar, 100 gram metamfetamin, 2 uzun namlulu tüfek, 19 ruhsatsız tabanca, 18 av tüfeği, bu silahlara ait 485 mermi, 10 kök kenevir, 100 gram kenevir tohumu, 7 uyuşturucu kullanma aparatı, 2 hassas terazi, 2 bin 666 paket gümrük kaçağı sigara ve 34 elektronik sigara ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 48 bin 600 TL ele geçirildi. Operasyonda 81 kişi gözaltına alındı.

Haberin Devamı

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, operasyonun ardından İl Jandarma Komutanı Tuğgenaral Mücahit Avkıran'dan bilgi aldı. Vali Ayhan, güvenlik güçlerinin kent merkezi ve ilçelerde uyuşturucuya yönelik çalışmalarının aralıksız süreceğini söyledi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#ŞANLIURFA#Polis#Suç

BAKMADAN GEÇME!

Afet anında hayatınızı kurtarabilir: ‘Marketlerde satılan walkie talkieler bile işe yarar

Afet anında hayatınızı kurtarabilir: ‘Marketlerde satılan walkie talkie'ler bile işe yarar'

#Kahramanmaraş Depremi
Deprem vurmadan, Hürriyet önlem dosyasını açıyor... İstanbul için harekete geçme vakti

Deprem vurmadan, Hürriyet önlem dosyasını açıyor... İstanbul için harekete geçme vakti

#Olası İstanbul Depremi
Depremi fırsata çevirenler: Kiralar iki katına çıktı | ‘Konut arzının talebi yakalaması beş yıl sürebilir’

Depremi fırsata çevirenler: Kiralar iki katına çıktı! | ‘Konut arzının talebi yakalaması beş yıl sürebilir’

#Deprem