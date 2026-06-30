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Şanlıurfa merkezli 11 ilde uyuşturucu operasyonu: 362 şüpheli hakkında yakalama kararı

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#Şanlıurfa#Uyuşturucu Operasyonu#Narkotik Suçlar
Şanlıurfa merkezli 11 ilde uyuşturucu operasyonu: 362 şüpheli hakkında yakalama kararı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 30, 2026 11:00

Şanlıurfa merkezli 11 ilde, uyuşturucu satıcılarına yönelik bu sabah düzenlenen operasyonlar kapsamında 362 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

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İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu;

-Mahalle ve sokaklarda tezgâh niteliğinde kurulan satış noktalarında uyuşturucu madde ticareti yaptıkları,
-Hiyerarşik yapı içerisinde organize biçimde hareket ettikleri tespit edilen suç yapılanmalarına yönelik yaklaşık 5 ay süren çok yönlü teknik takip analiz ve delil elde etme çalışmaları gerçekleştirildi.

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Bu çalışmaların ardından bugün Şanlıurfa merkezli Ankara, İstanbul, Antalya, Tekirdağ, Mardin, Balıkesir, Aydın, Mersin, Muğla ve Kütahya olmak üzere toplam 11 ilde, 251 ayrı adrese yönelik;
-2 bin 309 polis,
-500 ekip,
-1 helikopter,
-1 drone ve 5 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

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Güvenlik güçlerimizin kararlı ve özverili çalışmaları sayesinde, ülkemizin her köşesinde uyuşturucuya karşı operasyonlarımızı kesintisiz olarak sürdürüyoruz."

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#Şanlıurfa#Uyuşturucu Operasyonu#Narkotik Suçlar

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