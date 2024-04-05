Ardahan, Samandağ, Bafra, Döşemealtı ve Akseki'de seçimin yenilenmesi taleplerine ret... Şanlıurfa Halfeti'de seçimler tekrarlanacak

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31 Mart Yerel Seçimlerinin ardından siyasi partilerin itirazları devam ediyor. Siyasi partilerin İl ve ilçe seçim kurullarına yaptıkları itirazlarının ardından Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) gelen itirazlar da kurul tarafından değerlendirilerek sonuca varılıyor.

İtirazlar çerçevesinde bugün saat 14.30 sıralarında toplanan kurulda CHP ve AK Parti’nin talepleri ele alındı. CHP'nin il ve ilçe seçim kurullarının ardından YSK'ye yaptığı itirazlarda, Hatay Samandağ’da oyların yeniden sayılması ve Samsun’un Bafra ilçesinde seçimlerin yenilenmesi talebi, YSK kurulu tarafından reddedildi.

Ayrıca AK Parti’nin de il ve ilçe seçim kurullarının ardından YSK’ye yaptığı itirazlarda Antalya Döşemealtı ve Akseki ilçelerinde oy pusulalarının yeniden sayımı talebiyle yaptığı itirazlar da yine YSK toplantısında reddedildi.

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ARDAHAN'DA SEÇİM YENİDEN YAPILMAYACAK

Ardahan'da mevcut Belediye Başkanı ve aynı zamanda CHP adayı Faruk Demir' in kazandığı seçimin, AK Parti yönetiminin itirazını değerlendiren İlçe Seçim Kurulu tarafından iptal edilerek yenilenmesine karar verilmişti. CHP yönetiminin yenileme kararının iptali için yapılan itirazı kabul eden İl Seçim Kurulu seçimlerin yeniden yapılmasına gerek olmadığına karar verdi.

HALFETİ'DE SEÇİMLER TEKRARLANACAK

Halfeti'de Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM Parti) belediye başkanı adayı Mehmet Karayılan, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ni önde tamamladı. AK Parti, 2 Mart'ta usulsüz oy kullanımı ve geçersiz sayılan oyları gerekçe göstererek, İlçe Seçim Kurulu'na itirazda bulundu.

İlçe Seçim Kurulu itirazı usulden reddederken, karar bu kez İl Seçim Kurulu'na taşındı. İl Seçim Kurulu, AK Parti'nin itirazını kabul ederek Halfeti'de belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği seçimlerini iptal etti. Halfeti'de 2 Haziran Pazar günü yeniden seçimler yapılacak.