Şanlıurfa Gençlik Buluşması... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Sevgili gençler Şanlıurfa'nın saygı değer güzel insanları ve büyük sanatçı kardeşimiz İbrahim Tatlıses ile güzel anlar yaşıyoruz. İbrahim Tatlıses Kültür Merkezimiz hayırlı olsun. Şanlıurfa'mız Türkiye'nin en genç şehri. Sadece Şanlıurfa'dan oy kullanacak 250 bin gencimiz var. Böyle bir şehirde gençlerle bir araya gelmenin, bende genç bir Cumhurbaşkanı olarak mutluluğunu yaşıyorum

İnanın bunca yıllık tecrübemize rağmen bizim de ufkumuz genişliyor. Türkiye2de gençlik teşkilatını partisinin angaryasını yaptıracak bir iş değil de politikasının merkezine yerleştirmiş ilk parti biziz.

Biz ne sağdayız, ne de solda. Biz siyasetin merkezindeyiz. Ve Cumhuriyetimizin yeni asrını Türkiye vizyonuyla hazırlamaya karşılarken en çok da sizlerin gayretine güveniyoruz.

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'ABİNİZ DIŞINDA GENÇLİK KOLLARINDAN GELMİŞ KİMSE YOK'

Türkiye siyasetinde bu kardeşiniz, abiniz dışında gençlik kollarından gelmiş kimse yok. 18-20 yaşından itibaren gençlik kollarında yetişmiş bir siyasetçiyim. Diğerleri öyle değil, gökten zembille inmişler. Gençlik yıllarıyla birlikte siyasette yarım asrı geriden bırakan büyüğünüz olarak artık sizlerin misafiri olduğunu rahatça söyleyebilirim. Biz kutlu bayrağı, emaneti nasıl daha önceki nesillerden geri aldıysak çok yakında sizlere devredeceğiz. Bizden önceki kuşak ve bizim kuşağımız demokrasi ve kalkınma bakımından Türkiye'nin belki de en sancılı dönemini yaşadı.

Hem altyapı hem özgürlükler konusunda yoklukların ülkesinden bölgesel ve küresel bir ülkeye ulaşmak elbette kolay değildir. Şanlıurfa'nın havalimanı böyle güzel yolları mı vardı? Nerede...

İbrahim Bey ne diyor. İstanbul'dan çıkıp buraya yol değiştirmeden geliyorsun. Eskiden 24 saattir şimdi 12-13 saat. Bu kadim mücadelenin en zor kısmını geride bıraktık. Artık ödediğimiz bedellerin, döktüğümüz alın terinin karşılığını alma vakti gelmiştir. Bunu sizinle alacağız. Artık dünyaya şöyle bakacağız; Biz dünyaya değil artık dünya Türkiye'ye baksın. Bunu sizlerle beraber başaracağız.

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Hamasetle, demagojiyle, yönlendirilemeyecek bu gençliğin azim ve kararlılığından aldığımız güçle 2023'e hazırlanıyoruz. Göreve geldik, Türkiye'de 76 üniversite vardı. Ama şimdi 81 ilimizde 208 ilimiz var.

KILIÇDAROĞLU'NA 'VİZYON' ELEŞTİRİSİ

Bugün Bay Kemal güya zihinde ne var ne yok bunları anlatıyormuş. Elin birilerini toparlamış etmiş, uyuyanlar mı ararsın. Bunun yanında ne dediği anlaşılmayan sözler mi ararsın. Biz dedik ki Şanlıurfa'da zihin devrimi yapacağız. Ve bugün yaptık ve açıkladık.

Vizyon orada değil, vizyon burada, Şanlıurfa'da. Yarına dair vizyonun kalemşörleri gençler sizsiniz. Kendinize güvenin, inanın. Yarının programını da projesini de sizler hazırlayacaksınız, beraber hazırlayacağız. Bunu kimse inkar edemez. Peygamberler şehri burası.

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Bugün toplu açılıştaki katılım, az önce rakam da verdim muhteşemdi. Şu ana kadar yaptığım büyükşehir açılışlarında Şanlıurfa bugün zirve yaptı. Bakalım önümüzdeki hafta Samsun'da olacağız. Samsun geçebilecek mi?

İlk defa gençlik buluşmalarında İbrahim Tatlıses Kültür Merkezi'nde farklı bir şey yaşadık. Belediye Başkanımıza da çok teşekkür ediyorum. İbrahim Bey'in ismine yakışır böyle bir kültür merkezi yapılmış olması Şanlıurfa tarihi boyunca unutulmayacak. 2023'e yönelik güzel bir adım atıldı. Zirveyi burası yaptı.