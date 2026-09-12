×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Şanlıurfa cinayet şüphelisi, duvarı fayansla kaplı gizli bölmede yakalandı

Güncelleme Tarihi:

#Şanlıurfa#Viranşehir#Gizli Bölme
Şanlıurfa cinayet şüphelisi, duvarı fayansla kaplı gizli bölmede yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 12, 2026 14:54

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde başta ‘tasarlayarak öldürme’ olmak üzere 6 ayrı suçtan hakkında arama kaydı bulunan Eyyüp Özer, saklandığı evin giriş katında oluşturulan duvarı fayansla kaplı gizli bölmede yakalandı. Eyyüp Özer, çıkarıldığı mahkemece ‘tasarlayarak öldürme’ suçundan tutuklandı.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 2023 yılında Sakalar Mahallesi Eyyüpnebi Kavşağı’nda Hasan Atmaca’nın araçta öldürülmesi olayının faillerinin yakalanmasına yönelik jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, hakkında arama kaydı bulunan Eyyüp Özer’in Hürriyet Mahallesi’ndeki bir adreste bulunduğunu belirledi. Yapılan baskında Özer, ikametin giriş katında oluşturulan duvarı fayansla kaplı gizli bölmede yakalandı.

Şanlıurfa cinayet şüphelisi, duvarı fayansla kaplı gizli bölmede yakalandı

Özer’in, Aksaray 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nce ‘tasarlayarak öldürme’ suçundan, Aksaray İlamat ve İnfaz Bürosu’nca 2 ayrı dosya kapsamında ‘ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın almak, taşımak veya bulundurmak’ suçlarından, Viranşehir Sulh Ceza Hakimliği’nce ‘tehdit’ ve ‘karşılıksız yararlanma’, Viranşehir İlamat ve İnfaz Bürosu’nca ise ‘basit yaralama’ suçlarından arandığı belirlendi.

Şanlıurfa cinayet şüphelisi, duvarı fayansla kaplı gizli bölmede yakalandı

Haberin Devamı

Toplam 6 ayrı aranma kaydı ve 8 bin 740 lira kesinleşmiş adli para cezası bulunduğu tespit edilen Özer, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Özer, çıkarıldığı mahkemece ‘tasarlayarak öldürme’ suçundan tutuklandı.

Şanlıurfa cinayet şüphelisi, duvarı fayansla kaplı gizli bölmede yakalandı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Şanlıurfa#Viranşehir#Gizli Bölme

BAKMADAN GEÇME!