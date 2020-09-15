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Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)
Haber Giriş: 15.09.2020 - 12:29 | Son Güncelleme:

Şanlıurfa Adliyesi önünde hareketli dakikalar

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Şanlıurfa Adliyesi önünde hareketli dakikalar
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Şanlıurfa'da, husumetli iki aile arasında adliye önünde çıkan kavgada 3 kişi yaralandı. Polisin güçlükle sonlandırdığı kavgada 6 kişi gözaltına alındı.

Olay, öğle saatlerinde Şanlıurfa Adliye Sarayı önünde meydana geldi. İddiaya göre, duruşmadan çıkan husumetli iki grup arasında adliye önünde tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede tarafların yakınlarının da dahil olması ile büyüyerek, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. İhbar üzerine gelen polislerin müdahalesiyle sonlandırılan kavgada, yaralanan 3 kişi ambulanslarla hastanelere götürüldü. Polis ekipleri, kavgaya karıştığı belirlenen 6 kişiyi gözaltına aldı.

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