Şanlıurfa Adliyesi önünde hareketli dakikalar

Olay, öğle saatlerinde Şanlıurfa Adliye Sarayı önünde meydana geldi. İddiaya göre, duruşmadan çıkan husumetli iki grup arasında adliye önünde tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede tarafların yakınlarının da dahil olması ile büyüyerek, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. İhbar üzerine gelen polislerin müdahalesiyle sonlandırılan kavgada, yaralanan 3 kişi ambulanslarla hastanelere götürüldü. Polis ekipleri, kavgaya karıştığı belirlenen 6 kişiyi gözaltına aldı.