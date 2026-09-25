Şanlıurfa 5.4’le sallandı! Deprem 12 ilde hissedildi... Uzmanlar uyardı: Bu suskun ve diri bir fay

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ŞANLIURFA’da dün saat 10.40’da Richter ölçeğine göre 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesi olarak açıklanan deprem, yerin 7.39 kilometre derinliğinde kaydedildi. Deprem, Şanılurfa kent merkezi ve tüm ilçelerinin yanı sıra Diyarbakır, Mardin, Siirt, Şırnak, Batman, Gaziantep, Adıyaman, Kahramanmaraş, Elazığ, Şanlıurfa ve Malatya’da da hissedildi. Evlerinde ve işyerlerinde olan vatandaşlar, sarsıntıyla birlikte korkuyla cadde ve sokaklara çıkıp bir süre açık alanlarda bekledi. Depremin ardından Şanlıurfa’da 5.4 büyüklüğündeki deprem sonrası eğitim-öğretime, dün için 1 gün süre ile ara verildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Hasar Koordinasyon Komisyonu ekipleri, bölgeye giderek hasar tespit çalışmasına başladı.

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Depremin merkez üssü kırsal Pınarbaşı Mahallesi’nde bazı ev ve ahırlarda hasar oluştu. Mahalle sakini Ahmet Baydilli, deprem sırasında korktuklarını ve panik yaşadıklarını belirterek, “Mahallemizde 4-5 evde hasar var. Bazı evlerin köşesi yıkıldı, bazılarında kısmi çatlaklar var” dedi. Öte yandan ilçeye yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki mahallede bazı ev ve ahırların duvarlarında derin çatlaklar ve çökmeler meydana geldi.

Depremden kaçış anı kameralara yansıdı.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, depreme ilişkin sosyal medya hesabından yazılı açıklama yaptı. Depremde yıkılan binanın ve can kaybının yaşanmadığını belirten Şıldak, “Saat 10.40’ta İlimiz Karaköprü İlçesi merkezli olarak meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki deprem dolayısıyla yapılan ilk belirlemelere göre ilimizde herhangi bir can kaybı ve yaralanması söz konusu olmamıştır. Yıkılan bina yoktur” ifadelerini kullandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depreme ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Kurum, “Şu an itibarıyla herhangi bir olumsuz durum olmamakla birlikte İl Müdürlüğü ekiplerimiz sahada çalışmalarına başladı” diye konuştu.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da “İlk belirlemelere göre ulaşım ve haberleşme altyapımızda herhangi bir olumsuzluk bulunmamakta olup sahadaki ekiplerimiz ve ilgili kurumlarımızla koordinasyon halinde gelişmeleri yakından takip ediyoruz” açıklamasını yaptı.

‘7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM BEKLENİYOR’

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depremin sürpriz olmadığını belirtip, “Şubat 2023 Kahramanmaraş depremlerinin sonrasında stresin biriktiği yerlerden biri olarak değerlendirebiliriz. Bu bağlamda Şanlıurfa depremini tetiklenmiş deprem olarak kabul edebiliriz. 55 kilometre uzunluğunda sağ yanal bir doğrultu atımlı diri fay olarak tanımlanmış durumda. Dolayısıyla bu deprem sürpriz değil. Elimizdeki bilgiler Bozova Fayı’nın 7 büyüklüğüne varan deprem üretme potansiyeline sahip olduğunu ve uzun dönemden beri suskun bir fay olduğu biliniyor” dedi.

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Prof. Dr. Hasan Sözbilir, fayın 7 büyüklüğünde bir deprem üretmesi durumunda Atatürk Barajı’na etkisinin araştırılması gerektiğini söyledi.