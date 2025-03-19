Şanlı zafere görkemli kutlama

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18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 110’uncu yıldönümü nedeniyle Çanakkale’deki ilk tören Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlendi. Törene Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, milletvekilleri, bürokratlar, askerler, muharip gaziler, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Atatürk Anıtı’na Türkiye Cumhuriyeti adına çelenk bırakan Bakan Güler’in, daha sonra TBMM tarafından 1994 yılında, 253 bin şehit adına, 3972 Sayılı Kanun’la Çanakkale’ye verilen ve üzerinde ‘Çanakkale geçilmez’ yazan altın madalyayı taktığı Türk bayrağı göndere çekildi.

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21 PARE TOP ATIŞI

Çanakkale Boğazı’ndaki ‘TCG Kınalıada’ tarafından 21 pare top atışı gerçekleştirildi. Şehitler Abidesi’nde düzenlenen törende ise Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ​​​​​​​Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, gaziler ve şehit yakınları hazır bulundu. Cevdet Yılmaz, Çanakkale Savaşları kahramanlarının rölyefinin yer aldığı Atatürk Anıtı’na çelenk bıraktı. Saygı duruşunda bulunulan, saygı atışının yapıldığı ve İstiklal Marşı’nın okunduğu törende, Kuran’ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi ve Gönül Coğrafyamızın Sesleri konseri verildi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, şehitler için dua etti.