Gündem Haberleri

'Sanki üzerinde bomba var' şakası uçakta panik yarattı: Yolcu uçaktan indirildi

Sanki üzerinde bomba var şakası uçakta panik yarattı: Yolcu uçaktan indirildi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 27, 2025 13:28

İstanbul-Batman seferini yapmaya hazırlanan Türk Hava Yolları'na ait (THY) uçağında bir yolcunun 'Sanki üzerimde bomba var" şakası paniğe neden oldu. Yolcu polis tarafından uçaktan indirildi.

Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde İstanbul Havalimanı'nda meydana gelen olayda; THY'nin İstanbul- Batman seferini yapmaya hazırlanan uçakta kalkış öncesi yolcu alımı tamamladı. Bu sırada bir yolcunun "Sanki üzerimde bomba var" cümlesini kullanarak şaka yaptığı ileri sürüldü.

ŞAKA YAPAN YOLCU UÇAKTAN İNDİRİLDİ

Bunun üzerine kabin memurları durumu uçağın pilotuna bildirdi. Pilot uçağa polis ekiplerini çağırdı. Bomba şakası yapan yolcu uçaktan indirildi ve kural dışı yolcu prosedürü uygulandı.

Uçak daha sonra Batman seferini yapmak üzere İstanbul Havalimanı'ndan havalandı.

#Uçak#Bomba Şakası#THY

