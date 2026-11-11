Sanki savaş alanı… 11 kişi gözaltına alındı

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İZMİR Aliağa'nın Çakmaklı Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki HABAŞ Demir Çelik fabrikasında önceki gün 12.00 sıralarında patlama meydana geldi. Patlamayla çıkan yangına itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın söndürüldükten sonra arama kurtarma çalışmaları ise geç saatlere kadar devam etti. İlk belirlemelere göre olayın, sıvı çelik döküm işlemi sırasında tavan vincinin koparak ark ocağına düşmesi, doğalgaz borusunun kopması sonucu meydana geldiğinin değerlendirildiği ifade edildi.

Patlamada 17 işçi hayatını kaybetti, 1'i ağır 15 işçi de yaralandı.

Yaşamını yitiren 17 kişinin, İlker Sığırtmacıoğlu (31), Hüsnü Ersoy (38), Göksel Ünaldı, Yasin Taşçı, Uğur Temel, Barış Güney, Orhan Altay, Özcan Efe (42), Recep Fedai, Abdülkadir Kınacı, Ceylan Bıyıklı, Ferhat Maraşlı, Ersin Oğuz, Mustafa Sert, Kadir Kaan Özçelik, Serkan Kurt ve Fatih Işık olduğu öğrenildi.

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Yaralılardan 6’sı, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Fabrikadaki hasar dün sabah saatlerinde havadan görüntülendi. Fabrikadan geriye savaş sonrası görüntüleri andıran harabeye dönmüş bir alan kaldı.

Patlamada yaşamını yitiren işçilerden evli İlker Sığırtmaçoğlu ile evli ve ikiz kız çocukları babası Hüsnü Ersoy için Aliağa ilçesi Bozköy Mahallesi Bozköy Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi. Kuzen oldukları öğrenilen Sığırtmaçoğlu ve Ersoy’un cenazeleri, ikindi namazı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından Bozköy Mezarlığı’na defnedildi. Cenazeye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, İzmir Valisi Süleyman Elban, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, milletvekilleri, belediye başkanları, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

3 çocuk babası Özcan Efe ise memleketi Manisa’da son yolculuğuna uğurlandı. Özcan Efe’nin, yaklaşık 1.5 yıldır olayın yaşandığı fabrikada çalıştığı öğrenildi. Hayatı kaybeden Abdülkadir Kınacı ve Mustafa Sert İzmir’in Menemen ilçesinde düzenlenen cenaze törenlerinin ardından toprağa verildi.

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1 İŞÇİYE ULAŞILAMADI

Adalet Bakan Yardımcısı Can Tuncay, ailelerin başvurusuna göre 1 işçinin cesedine ulaşılamadığını açıkladı. Fabrika müdürü ve işveren vekili çelikhane müdürü, mekanik bakım şefi, çelikhane şefi, periyodik kontrol mühendisi, bölüm mühendisi, vinç mekanik bakım mühendisi, kalite ve planlama müdürü, idari müdürü, şirketin Aliağa şube müdürü ve firmanın yönetim kurulu başkanı olmak üzere 11 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. HABAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Rüştü Başaran da İstanbul’da gözaltına alındı.

DAHA ÖNCE DE YARALANMIŞ

OLAYDA abisi makine mühendisi Kadir Kan Özçelik’i kaybeden (25) Şevval Özçelik (20), fabrika yetkililerine tepki gösterdi. Abisinin fabrikada işe başlayalı henüz 3 ay olduğunu belirten Şevval Özçelik, “Bu ikinci patlamaydı. İlk patlamada bir kişi öldü ama olay büyümedi. Ağabeyimin de daha önce bu işyerinde elleri yandı. Çevresindeki insanlar, onu ‘İş kazası dersen seni işten atarlar, seninle uğraşırlar’ diyerek korkutmuş. Ben bu işin peşini bırakmayacağım. Rahat uyumayın. Elimden geleni yapacağım” diye konuştu.