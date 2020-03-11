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Haber Giriş: 11.03.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Sanki karşılarındaki göçmen değil düşman

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Sanki karşılarındaki göçmen değil düşman
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12 gündür kapılarında bekleyen göçmenlere gaz bombası, ses bombası, plastik mermi ve gerçek mermi kullanmaktan kaçınmayan Yunan güvenlik güçleri, şimdi de jiletli tellerin ardına siper kazmaya başladı.

Edirne'de, Pazarkule-Kastanies sınır kapısı arasında bulunan mülteci dramı devam ediyor. Sığınmacılar, Avrupa’ya gitmek için Yunanistan sınırında 12 gündür bekliyor. Gaz bombası, ses bombası, plastik mermi ve gerçek mermi kullanmaktan kaçınmayan Yunan güvenlik güçleri, tampon bölge hattına TIR’larla jiletli tel, kamyonlarla da kum sevkiyatı yapmaya devam ediyor.

KUM TORBALARI DİZDİLER

Yunanistan hudut birlikleri, dün de yüksek sınır tellerinin gerisine yerleştirdiği kum torbalarının ardına siper kazmaya, ayrıca geçişlerin olduğu Meriç Nehri kıyısının bazı bölümlerine de tel çit çekmeye başladı.

146 BİN GÖÇMEN GEÇTİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun verdiği sınırı geçen göçmen sayısını, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan da doğruladı. Gürkan, “Meriç boyunca sınır karakol birliklerimiz var, 31 tane. Bunu neden söylüyorum. Çünkü kamuoyunda bir tartışma var; ‘Yunanistan’a geçtiği açıklanan mülteci sayısı doğru mu, değil mi’ diye. Bu rakamların nasıl elde edildiğini bildiğim için doğru olduğundan tereddüdüm yok. Sayın Soylu’nun en son 146 bin olarak açıkladığı geçişler doğru” dedi.

Sanki karşılarındaki göçmen değil düşman

SAVAŞA GİDER GİBİ

Sınır hattına gelen Yunan askeri bandosu milli marşlar eşliğinde gösteri yaptı. 

ÇOCUKLARA AŞI

Edirne Valiliği koordinesinde İl Göç İdaresi organizasyonuyla pek çok kamu ve özel kurum insani yardımda bulunuyor. Üç öğün yemeğin verildiği sığınmacılara hijyenik ped, çocuk bezi ve maması, meyve, kıyafet dağıtımı yapılırken duş ve tuvalet ihtiyaçları için de alanlar oluşturuldu. Sığınmacı ailelerin 0-15 yaş arası çocuklarına kızamık ve çocuk felci aşısı vuruldu. Aşı uygulanan çocuklara sağlık görevlilerince çikolata ikram edildi.

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