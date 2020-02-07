Sanki bomba patladı

VAN’da 41 kişinin ölümüne neden olan çığ felaketinin ardından arama çalışmaları dün de devam etti. Yeni çığ tehlikesine karşın yol ulaşıma kapatılırken, arama kurtarma ekipleri dışında kimse bölgeye sokulmadı.

Ankara’dan gelen Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve AFAD ekipleri dedektör ve kadavra köpekleriyle bölgede arama çalışması yürüttü. Aramalarda 4 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. İki ayrı çığ felaketinde yaşamını yitirenlerin sayısı 42’ye ulaştı. İlk çığın düştüğü minibüsteki 2 kişiye ise ulaşılmaya çalışılıyor.

BÖLGEYE GİRİŞ ÇIKIŞLAR KAPATILDI

Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ederken üçüncü çığ tehlikesi oluştu. Bu nedenle Van-Bahçesaray karayolu ulaşıma kapatılırken, Bahçesaray karayolundaki Yukarınarlıca köyünde önlem alan jandarma ekipleri yolu kapattı. Güvenlik nedeniyle hem sivil hem de resmi araçların geçişlerine izin verilmedi. Arama çalışmalarına katılmak için takviye olarak gelen AFAD ve JAK ekipleri de araçlarını kontrol noktasında bırakarak çığ bölgesine yürüyerek geçiş yaptı. Çevre illerden Bahçesaray’a gönderilen çok sayıda 112, UMKE, AFAD, Kızılay ekipleri köyde hazır bekletildi.

AYNI AİLEDEN 6 KİŞİ

İkinci çığ düşmesinde hayatını kaybeden 6 kişinin akraba oldukları öğrenildi. Übeyt, Sadık, Hayrettin Kapağan, akrabaları Muzaffer Kaya, Mehmet Emin Kurt ve Hayrettin Durak’ın üzerine çığ düşen minibüste bulunan, kendilerine ulaşılamayan 2 akrabaları için bölgeye gittiği öğrenildi. O sırada meydana gelen ikinci çığ felaketinde 6’sı da çığ altında kalarak hayatını kaybetti. Faciada hayatını kaybeden 6 akraba için Norşin Camisi’nde tören düzenlendi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın da katıldığı cenaze namazından sonra Türk bayrağına sarılı cenazeler toprağa verildi.

KURTARMAYA GİTMİŞTİK

Ailesinden 6 kişiyi kaybeden, kendisi de çığ altında yaralı çıkartılan Kadir Kapağan, o anları gözyaşlarıyla anlattı. Kapağan şöyle konuştu: “İlk çığın üzerine düştüğü minibüste 2 akrabamız vardı. Onları kurtarmak için bölgeye gittik. Arama çalışmaları devam ederken orada çok sayıda insan vardı. Ateş yakıldı, başında toplandı. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Hanım da ordaydı. Bir anda bir ses duyduk, sanki bomba patladı. Saniyeler sonra ne olduğunu anlamadan çığ geldi, arabaları, oradaki her şeyi önüne katıp geldi. Çığ altında kaldım, sonra beni çıkardılar. Şu an defnedeceğimiz 6 akrabam öldü, iki akrabamız da daha çığ altında.”

SES VE HAREKET Mİ TETİKLEDİ?

- Felaketin yaşandığı nokta olan Van-Bahçesaray karayolunun o bölümü ‘çığ bölgesi’ olarak biliniyor. Daha önce de çok kez çığ düşmesi nedeniyle yol günlerce ulaşıma kapalı kaldı. Çığ düşmesine karşı Karabet Tüneli yapıldı. Tünel ile felaketin yaşandığı mesafenin arası ise sadece 4 kilometre. Çığ felaketiyle ilgili yürütülen soruşturmada olayın nasıl meydana geldiği, bir ihmal olup olmadığı araştırılıyor.

İddiaya göre küçük bir çığ parçasının yola düşmesi üzerine bölgede bulunan bir iş makinesi temizleme çalışması yaptı. Kepçe operatörü Bahattin Karagülle, yolun temizlenmesini bekleyen minibüs şoförü ile diğer sürücülere “Çığ tehlikesi var” uyarısı yaptı. Ancak bu uyarıya rağmen minibüs şoförünün yola devam ettiği, kısa bir süre sonra da ilk çığ faciasının yaşandığı iddia ediliyor. Hareket halindeki araçlardan çıkan ses ve yoldaki çalışmaların “çığ” düşmesini tetiklemiş olabileceği değerlendiriliyor.

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VAN’da meydana gelen ikinci çığ faciasında şehit olan 11 asker, 9 korucu ve 2 itfaiyeci ile Hakkâri’de elbombasının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Özgür Çelik için Van Jandarma Filo Komutanlığı’nda tören düzenlendi. Türk bayrağına sarılı tabutların yan yana dizildiği törenin ardından şehit 12 asker uçaklarla memleketlerine uğurlandı.

Şehit askerlerden Astsubay Çavuş Fatih Karagöz (26) Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde, uzman onbaşılar Ufuk Deniz (23) Kastamonu’nun Tosya ilçesinde, Mesut Deniz (23) Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinde, Osman Karaca (24) Tokat’ta, Tarkan Karaca (24) Eskişehir’de düzenlenen törenlerin ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

Şehit itfaiyeciler Emrullah Ersarı ve Fevzi Sevinç ile korucular Mehmet Esen, Nimetullah Mantaş, Abdulselam Mantaş, Bayram Bulcar, Hekim Kazgan, Metin Mantaş, Nimet İnçamur, Tahsin Karan ve Nesim Yavuz da Çatak ilçe merkezi ile mahallelerdeki mezarlıklarda toprağa verildi. m DHA