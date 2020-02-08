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DHA
Haber Giriş: 08.02.2020 - 15:55,Son Güncelleme:/

Saniyelerle yarıştılar! Trafik polisleri yetiştirdi

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Saniyelerle yarıştılar! Trafik polisleri yetiştirdi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde dili boğazına kaçan 2 aylık Muhammed Baykan, trafik polislerince hastaneye yetiştirildi. Tedaviye alınan minik bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

İnegöl ilçesi Yenice Mahallesi'nde oturan Zafer Baykan (33), birlikte vakit geçirdiği 2 aylık oğlu Muhammed'in nefes alamadığını fark etti. Baykan, bebeğini kucağına alıp, yardım istemek için yola çıktı.

Saniyelerle yarıştılar Trafik polisleri yetiştirdi

Bu sırada tesadüfen bölgede bulunan İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli trafik polisleri, Baykan ve oğlunu ekip otosuna aldı. Aracın sireninin açıp zamanla yarışan ekip, Muhammed bebeği İnegöl Devlet Hastanesi’ne yetiştirdi.

Dili boğazına kaçtığı belirlenen minik Muhammed'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Saniyelerle yarıştılar Trafik polisleri yetiştirdi

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